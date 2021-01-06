ذا هيل: ترامب تسبب في خراب للحزب الجمهوري بسبب خسارة الكونجرس

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الديمقراطيين يتجهون للسيطرة على مجلس الشيوخ، حيث اقتربوا من تحقيق فوز لمرشحيهم في سباق الإعادة في جورجيا.

وارتفعت نسبة انتصار رافائيل وارنوك على السناتور الجمهورية كيلي لوفلر ولجون أوسوف على الجمهوري ديفيد بيرديو وهو ما يعد توبيخًا مذهلاً للرئيس دونالد ترامب، الذي عقد حشدًا حاشدًا لكلا المرشحين الجمهوريين عشية الانتخابات الرئاسية.

النتائج التي بدت محتملة للغاية، على الرغم من أنه لم يتم إعلانها رسميًا تؤكد على صعوبة الموقف داخل الحزب الجمهوري.

وأصر الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا على أن نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا في نوفمبر كانت مزورة على الرغم من عدم وجود دليل.

ولطالما خشي الجمهوريون من أن تصرفاته الغريبة ومزاعمه يمكن أن تقلل من نسبة الإقبال بين مؤيديه في انتخابات الإعادة في جورجيا.

بحسب صحيفة ذا هيل، يبدو أن مخاوفهم كانت حقيقية. فبشكل عام، تراجعت نسبة الإقبال عن مستويات نوفمبر في المقاطعات ذات الميول الجمهورية مقارنة بنظيراتها ذات الميول الديمقراطية.

ولم يكن الانخفاض في الإقبال كبيرًا ولكنه أحدث الفارق. وكان بيرديو قد تفوق على أوسوف بنحو نقطتين مئويتين في نوفمبر، لكن هذه المرة يبدو أنه قد تم إقصاؤه بهامش ضيق.

في رأي الصحيفة، يجب على الجمهوريين الآن مواجهة تأثير ترامب على الحزب بشكل عام وهو أمر لم يكن عليهم فعله في نوفمبر، عندما كان أداء مرشحي الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب أفضل مما توقعه العديد من النقاد حتى أثناء خسارة ترامب للرئاسة.

الآن، لم يصبح ترامب أول مرشح رئاسي للجمهوريين يخسر جورجيا منذ عام 1992 فحسب، بل إن الخسارة الواضحة لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الولاية ستسلم السيطرة على الغرفة العليا في الكونجرس للديمقراطيين. ولن يكون السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية بعد الآن.