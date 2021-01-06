120 جنيها تنهي حياة سائق توكتوك على يد زميله

في شارع عبدالله رفاعي بالمرج، نشبت معركة بين سائقي توكتوك، بسبب الخلاف على 120 جنيهًا اقترضها أحدهما من الآخر، وعندما احتدم الخلاف بينهما رفض «محمد.ي»، 22 عاما، الاعتراف بالمبلغ وأخرج مطواة كان يخفيها في ملابسه وغرسها في صدر «يوسف أحمد»، 19 عاما، فمات على إثرها في الحال، وفر المتهم هاربًا من مسرح الجريمة قبل وصول المباحث تاركًا المجني عليه جثة هامدة داخل دراجته النارية وحوله عدد من المارة الذين يمسكون بهواتفهم المحمولة للاتصال بشرطة النجدة.

طعنة في القلب

بعد دقائق من الحادث وصلت قوة أمنية من مباحث القاهرة إلى مسرح جريمة مقتل سائق التوكتوك، واستدعت سيارة الإسعاف ونُقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة التي ناظرت الجثمان وتبين وجود طعنة في الصدر من الجانب الأيسر استقرت في قلبه تسببت في وفاته في الحال، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاة الضحية رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية عقب الانتهاء منه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وسرعة ضبط المتهم الهارب.

الخلاف على 120 جنيهًا

بعد 48 ساعة من الهروب تمكنت المباحث من رصد تحركات المتهم وألقت القبض عليه وبمواجهته أعترف بتفاصيل الواقعة وأرشد عن المطواة المستخدمة في الجريمة مدعيًا أنه تخلص منها بإلقائها في صندوق قمامة، واعترف المتهم أن المجني عليه تشاجر معه وطلب منه أن يرد مبلغ 120 جنيها أخذها المتهم قبل الحادث بعدة أيام من أجل تغيير زيت لدراجته النارية، وأن المشاجرة نشبت بينهما عندما أراد المجني عليه أن يأخذ حقه لحظة المشاجرة مدعيًا أن المتهم يحاول الهرب منه فأخرج المتهم مطواة وقتله بها.

تلك الجريمة حدثت منذ 5 أشهر، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وجدد قاضي المعارضات حبسه مرات متكررة وانتهت النيابة، أمس، من تحقيقاتها وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما اقترفت يداه من جرم بحق المجني عليه.