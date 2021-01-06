كنائس القليوبية تحدد أعداد المشاركين في قداس عيد الميلاد

بعث اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والقس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ونيافة المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، والقس إيميل أنور رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية وللأخوة الأقباط بالمحافظة، وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمقر مطرانية بنها وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر لرئيس جامعة بنها والوفد المرافق له، مؤكدًا على دور الجامعة الهام فى خدمة المجتمع وأهالي القليوبية.

كما تقدم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية، ونقيب المهندسين بالمحافظة، بخالص عبارات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي الإطار ذاته، خصصت كنائيس ومطرانيات القليوبية أعداد محدودة لحضور قداس عيد الميلاد الليلة، نظرًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أن قداس عيد الميلاد يقتصر على حضور الكهنة و20 شماسًا فقط، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضح بيان للمطرانية شبرا أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وأن الكنيسة تصلي من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن مصر والعالم، وأن يشفي كل مريض، مشيرًا إلى أنه سيشارك البابا تواضروس بابا الكرازة المرقسية القداس الليلة.