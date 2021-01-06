15 صورة لـ هنا ممدوح عبد الحليم: الفنان الراحل منعها من شرب الشاي

«بنتي اتخرجت من أكبر جامعات إنجلترا، وبتحضر ماجستير رغم صغر سنها»، هكذا كانت كلمات الإعلامية شافكي المنيري، أرملة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، في ذكرى وفاته والتي حلت أمس الثلاثاء، وكأنها تبعث له برسالة تُطمئنه فيها عن أحوالهن.

وتابعت: «كانوا أصعب 5 سنين علينا كعيلة بس نجحنا في تخطي ده.. كان تحدي إنك تفضلي محافظة على البيت والحياة زي ما كان هو عايز، الحمد لله النهارده بنحتفي بيه بإننا مازلنا كويسين».

حياة أسرية خاصة بين ممدوح عبد العليم وابنته «هنا» رغم رحيله عنها في سنٍ مبكرة، إذ كانت مُرتبطة به بشكلٍ كبير، لكنها لم تكن مُتابعة جيدة لأعماله، وقالت في حديثٍ تليفزيوني سابق إنها كانت ترفض مشاهدة أعماله الفنية، حتى لا تصدق أن والدها يمكن أن يكون شخصية مثل التي يقدمها في العمل الدرامي أو السينمائي، لافتة إلى أنها شاهدت قبل عامين تقريبًا مسلسل «الضوء الشارد»، الذي قدم فيه والدها الراحل دور «رفيع بيه العزايزي»، واعتبرته أفضل عمل فني شاهدته في حياتها.

ممدوح عبد العليم، كان دائم النصح والإرشاد لابنته، ويمنعها من شُرب الشاي، خوفًا على صحتها، وكان يقول لها: «يعني ايه واحدة في سنك تشرب شاي، ده انا مبشربتش شاي قدام أبويا غير لما جبتك».

في يونيو 2019، احتفلت شافكي المنيري، بتخرج ابنتها «هنا» من إحدى الجامعات في إنجلترا، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آنذاك: «يوم التخرج كان صعب علينا إنسانيًا، ولكن النجاح والبهجة كانوا أحلى سند».

وأضافت شافكي المنيري: «أول يوم أشوف الفرح في وجه وعيون هنا من جديد.. يوم عظيم.. أولادنا هم أصدقائنا غدًا، ورعايتهم والاهتمام بهم تراه دائمًا بعينيك عندما يرفعون رأسك».

وتابعت: «أحلى استثمار في العالم هو تعليمهم وتربيتهم.. الحمد لله.. عندما نادوا على اسم هنا.. هنا ممدوح عبدالعليم، عرفت قد إيه ربنا عوض هنا بتربيتنا لها ممدوح وأنا.. مبروك أحلى هنونة.. مبروك ممدوح.. ستظل في القلب والعين.. في كل مراحل حياتها».