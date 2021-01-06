تأجيل محاكمة أحمد شفيق في قضية «خدمات مصر الأهلية» إلى 10 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية «خدمات مصر الأهلية الجديدة»، لجلسة 10 مارس المقبل، للمرافعات.

وصدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد والسعيد أحمد عبده.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.