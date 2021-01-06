البلاستيك طمس الشعب المرجانية.. مؤسس «تخيل لو» يستعرض أهدافها

كشف أحمد جبر، مؤسس مبادرة «تخيل لو» والتي تهدف لزيادة الوعي البيئي، تفاصيل تلك المبادرة وأسباب إقدامه على تدشينها، فذكر أنه بصفته غطاسا ومغامرا في البحار وجد أن استخدام البلاستيك أحدث ضررًا في قاع البحار وبالأخص الشعب المرجانية والتي تعد من الكائنات الحية، فالمكان الذي كان يغطس فيه من 10 سنوات أصبح الآن مختلفا للغاية.

كائنات مهددة بالانقراض

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إنبوكس»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الأماكن التي كان يغطس فيها طمس البلاستيك الكثير من معالمها وشعابها المرجانية والكائنات، مؤكدًا أن هذه المبادرة كانت تدور في ذهنه هو وصديقه منذ شهر يناير 2014، وزاد الإيمان بأهمية العمل على ذلك حاليا، بعد زيادة الملوثات البيئية في العالم.

انقراض الحيوانات البحرية

وأشار مؤسس مبادرة «تخيل لو» لزيادة الوعي البيئي، إلى أن الكثير من الحيوانات البرية والبحرية مهددة بالانقراض الناجم عن استخدام البلاستيك، وقد يؤدي انقراض تلك الحيوانات إلى حدوث خلل بيئي إذا لم نحافظ عليها، واصفًا استخدام البلاستيك بكثرة في المعاملات اليومية بالأمر الكارثي ولا يوجد وعي لدى المواطنين بخطورة ذلك.

بدائل صديقة للبيئة

وأوضح أن المبادرة تم العمل على تنفيذها بناء على فلسفة مكونة من عدة محاور، وهي نشر الوعي البيئي خصوصًا بين الأجيال الصغيرة، حيث من الصعب تغيير أفكار الأجيال الكبيرة لكن ترى المبادرة في الوقت ذاته أنه بالتعود مع الأجيال الكبيرة ممكن إحداث فارق، الفلسفة الأخرى هي إيجاد حلول للمشكلات من خلال تنظيف أماكن ليس لديها نظام لجمع القمامة وتصنيف تلك المخلفات وإعادة تدويرها، وأخيرا تقديم بدائل صديقة للبيئة.

وتابع: «نحتاج لدعم وتعاون جهات ومؤسسات المجتمع للعمل على إحلال كل ماهو بالبلاستيك لمواد أخرى صديقة للبيئة، الموضوع في مصر مش سهل وهيحتاج وقت».