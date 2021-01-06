المشدد بين 10 و15 سنة لـ17 متهما في قضية المغارة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 8 من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية المغارة"، بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 9 متهمين بنفس القضية، بالسجن المشدد لمدة10 سنوات.

وأصدرت المحكمة، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود، ومحمد زين، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، أحكامها حضورياً بحق 13 متهماً، وغيابياً على 4 متهمين آخرين.

تضمنت الأحكام معاقبة 4 متهمين غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم، وهم "محمد جمال عبدالناصر علي، وهاني عبدالعزيز محمود عناني، ومحمود محمد عبد الرحيم السيد، وممدوح علي السيد علي عمران"، كما قضت بنفس العقوبة على 4 متهمين حضورياً بتوكيل.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "عمر حسين أبو الحسن، والخضر أحمد محمد عبد العال، وأحمد خيرى أبو المجد، ومحمد مختار حسن حماد، ومحمد محمد كمال محمد، وصفوت عباس أحمد، وعلاء الدين علي حسين، وشحاتة حافظ موسى، ومنصور محمد عبداللاه"، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 610 لسنة 2016 قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات الي فرع الأمن الوطني بسوهاج، بوجود عدد من عناصر تنظيم الإخوان بأحد المغارات الجبلية في المنطقة الصحراوية غرب سوهاج.

و داهمت قوات الشرطة وعناصر الأمن الوطني المنطقة، وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم بنادق آلية وذخيرة، كما تم العثور علي وسائل اعاشة، داخل المغارة، وتم حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

ووجهت النيابة العامة للمهتمين تهم حيازة أسلحة وذخائر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بمحافظة سوهاج، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة.