حلفاء الولايات المتحدة عن اقتحام الكونجرس: اعتداء على الديمقراطية

ندد العديد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، باقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مقر الكونجرس في واشنطن، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، في تغريدة له على تويتر: «مشاهد صادمة في واشنطن»، مضيفاً «نتيجة هذه الانتخابات يجب أن تحترم»، في وقت جدّد ترامب رفضه الإقرار بهزيمته.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ ما حصل في الكابيتول «اعتداء على الديمقراطية الأمريكية».

وكتب على تويتر: «في نظر العالم، تبدو الديمقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار».

وأضاف «هذا هجوم غير مسبوق على الديمقراطية الأمريكية ومؤسساتها وعلى سيادة القانون. هذه ليست أميركا. يجب احترام نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر بالكامل175.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ما حصل في الكابيتول بـ 174المشاهد المخزية175، مطالباً بنقل السلطة سلميا إلى بايدن.

وقال جونسون على تويتر: 174مشاهد مخزية في الكونجرس الأمريكي. الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهمّ الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة175.

وذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر: «الولايات المتحدة تفخر عن حقّ بديمقراطيتها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذه المحاولات العنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة».

وغرّد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن قائلاً: «الشعب الإيرلندي تربطه علاقة عميقة بالولايات المتحدة توطّدت على مدى أجيال عديدة. وأنا أعلم أن الكثيرين مثلي، يتابعون المشاهد التي تتوالى في واشنطن بقلق وفزع كبيرين».

لكنّ وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، ذهب أبعد من ذلك بأن حمّل ترامب شخصياً مسؤولية ما يحصل.

وقال «كوفيني» على تويتر: «مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب أن نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمّد على الديمقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره، في محاولة لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة!»، مضيفاً «العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء».

في برلين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنصار ترامب إلى «التوقف عن الدوس على الديمقراطية».

وكتب «ماس» على تويتر: «على ترامب وأنصاره أن يقبلوا في نهاية المطاف بقرار الناخبين الأمريكيين وأن يتوقفوا عن الدوس على الديمقراطية».

وأضاف «أعداء الديمقراطية سيسعدون برؤية هذه الصور المروّعة من واشنطن»، محذّراً من أنّ «الخطاب التحريضي يتحوّل إلى أعمال عنف».

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، دخول أنصار ترامب مبنى الكابيتول بأنه «مساس خطير بالديمقراطية».