بومبيو: اقتحام مبنى الكونجرس «غير مقبول»

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اقتحام مبنى الكونجرس، أمرا "غير مقبول"، مضيفا في تغريدة له على تويتر، مساء الأربعاء، "في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر حول العالم، الفوضى وأعمال الشغب غير مقبولين دائما".

وأكد بومبيو دعمه لحق الأشخاص في التظاهر السلمي من أجل قضاياهم ومعتقداتهم، لكنه قال إن "العنف ووضع حياة الآخرين في خطر بما في ذلك أولئك المكلفين بتقديم الأمن لنا جميعًا، هو أمر لا يمكن التسامح معه، سواء في أمريكا أو خارجها".

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.