عطية: كورونا قد يكون «عقابا» من الله.. ومن يحتكر «هيولع» يوم القيامة

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» إذا لم يظهر له دواء فهو يُعد عقابًا من الله، أما إن ظهر له دواء فيُعد ابتلاء فقط، «طول ما الشخص مريض ويجد علاجا له فهذا ليس غضبا من الله، لأن الله عندما أرسل الريح على قوم ثمود، وعندما أصاب الناس بالزلزلة لم يكن هناك من علاج».

عطية: كورونا قد يكون عقابا من الله إذا لم يظهر له دواء

واستنكر «عطية»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، احتكار بعض التجار في أوقات الأزمات وخاصة أزمة كورونا سواء للأدوية أو أنابيب الأكسجين، حيث ذكر أنه لا ينبغي أن يكون المسلم محتكرًا في أي حال من الأحوال وخاصة في فترة الأزمات، وسيكون حسابه أمام الله على قدر ما اقترفه في حق البشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

من يساند الدولة بأنبوبة أكسجين كأنه اعتمر 180 عمرة

وتابع: «اللي بيغالي وينتهرز الفرصة أو بيحتكر حاجة هيولعوا يوم القيامة، ده لازم الناس تجيب أكسجين والمقتدر يوفر للغير مقتدر ويساهموا مع الدولة، ده اللي يوفر أكسجين ويدعم ويساند الدولة في أزمة زي دي كأنه انكتب له 180 عمرة على أقل تقدير، فالله ما تقرب إليه عبده بشئ فأحبه إلا بنافلة خارج نطاق الزكاة».

وناشد العالم الأزهري بتخصيص دقيقتين يوميًا لعالم كبير يظهر على الشاشات يقول «أيها الناس نحن على خطر، والله في وقت الأخطار يستجيب الدعاء ويتقبل الاستغفار وينصحهم بالعديد من الأمور الصالحة، عالم كبير يطلع زي ما بيطلع الدكاترة ويقولوا الكورونا والتحور والميكروب والوباء يمكن الكلمة بتاع عالم الدين يخليهم يلبسوا الكمامة أو يتبرعوا بجنيه».