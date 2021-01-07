منظمة العفو الدولية: ترامب حرض على العنف والترهيب

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن الرئيس الامريكي الحالي، دونالد ترامب، حرض على العنف والترهيب، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

جاء ذلك على خلفية اقتحام أنصار «ترامب» مبنى الكونجرس الأمريكي، تزامنا مع جلسة لمجلسي الشيوخ والنواب، للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في نوفمبر 2019.

من جانبها، أدانت بريطانيا اقتحام الكونجرس الأمريكي، داعية دونالد ترامب إلى إدانة العنف.

وصادق الكونجرس الأمريكي، في وقت لاحق، اليوم، على فوز الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي بما يضمن له الرئاسة الامريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، صباح اليوم.

وفي سياق متصل، دان حاكم نيويورك أندرو كومو والمدعية العامة للولاية الامريكية ليتيتيا جيمس، عملية اقتحام الكونجرس، ووصفا ما حدث بمحاولة انقلابية أثارها دونالد ترامب.

وأشار «كومو» إلى أن حجر الزاوية في الديمقراطية الأمريكية هو التداول السلمي للسلطة، موضحا أنها محاولة فاشلة للانقلاب، مضيفا أن هذا هو الفصل الأخير من إدارة غير كفء وقاسية ومثيرة للانقسام.

من جانبها، أشارت جيمس، إلى أن محاولة انقلاب ترامب مهينة وحقيرة، مشددة على أنه يجب إدانة هذه الأعمال التي تغذيها الأكاذيب ونظريات المؤامرة التي يتبناها الرئيس الحالي، من قبل الجميع.

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت في وقت سابق، إن مثيري الشغب سيمثلون أمام العدالة، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس سيستأنفون حصر أصوات المجمع الانتخابي لتأكيد نتيجة الانتخابات، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وأضافت« بيلوسي» أن القرار اتخذ بعد مشاورات مع زعماء الكونجرس الآخرين واتصالات مع وزارة الدفاع «البنتاجون»، ووزارة العدل ومايك بنس، نائب الرئيس.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن ترامب هو المسؤول عما جرى في الكونجرس، موضحة أن الرئيس الحالي ومساعديه في الكونجرس هم الذين حرضوا على الهجوم على الكونجرس.