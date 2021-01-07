الاستقالات تتوالى على خلفية اقتحام الكونجرس الأمريكي

قدم اثنين من كبار مسؤولي الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، استقالتهما على خلفية اقتحام «الكونجرس».

واقتحم مؤيدون للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مبنى «الكونجرس»، أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في نوفمبر 2019.

وأسفرت عملية الاحتجاجات والاقتحام التي شهدها الكونجرس، عن مقتل 4 أشخاص، فيما اعتقل 52 شخصا.

وقدمت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارا ماثيوز، استقالتها من منصبها، وقالت في بيان، إنها تشرفت بالعمل في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وفخورة بالسياسات التي اتخذها.

وأضافت «ماثيوز» أنها بصفتها شخص عمل في قاعات الكونجرس شعرت بالانزعاج مما رأته، موضحة أن الأمة الأمريكية تحتاج إلى انتقال سلمي للسلطة.

بدورها، أعلنت ستيفاني جريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى استقالتها من منصبها، على خلفية اقتحام الكونجرس، وقالت في بيان، إنه كان شرف لها أن تخدم في البيت الأبيض، وأنها فخورة بإنجازات إدارة ترامب.

وأشارت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضا، وكذلك سارة ماتيوس، نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مات بوتينجر، استقال في وقت سابق، من منصبه على خلفية الأحداث التي شهدها الكونجرس الأمريكي

وكانت مصادر، قالت في وقت سابق، إن المزيد من كبار المسؤولين في الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض» يفكرون في الاستقالة، بما فيهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، كريس ليدل.

وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم، على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 3 نوفمبر الماضي بـ306 أصوات على الجمهوري دونالد ترامب الذي نال 232 صوتا، بالمجمع الانتخابي، ما يمهد الطريق لتولي الديمقراطي جو بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موافقة الكونجرس على نتائج أصوات «المجمع الانتخابي».