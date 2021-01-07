إصابة جورج إسحاق بكورونا ونقله للعناية المركزة بعد تدهور حالته

أعلن الكاتب الصحفي سليمان شفيق، عن تدهور الحالة الصحية لـ جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب فيروس كورونا، من جانبها كشفت مصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، عن الحالة الصحية له قائلة، إن الحالة الصحية غير مستقرة إثر إصابته بفيروس كورونا، وبناء على تعليمات الأطباء تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن جورج إسحاق اُصيب بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، منذ 10 أيام، ولكن حالته ساءت في العزل المنزلي مما أدى إلى نقله للعناية المركزة من أجل الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وكان جورج إسحاق، قيادي في حركة كفاية ومنسقها السابق والمتحدث الرسمي باسمها، وهو من مواليد بورسعيد، وتخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1964. وبدأ حياته بالعمل مدرسًا للتاريخ، ثم خبيرًا تربويًا، ثم تقلد منصب مدير المدارس بمصر لفترة طويلة، وبعدها عين مستشارًا إعلاميًا لها.

وشهدت الفترة الماضية قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، في موجته الثانية سريعة الانتشار، والتي تسببت في قفزات كبيرة في أعداد المصابين في العالم؛ إذ وصل عدد الوفيات نحو 1.8 مليون ضحية، بالإضافة لأكثر من 83 مليون مصابا بالفيروس اللعين.