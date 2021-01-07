الإنجيلية: قانون بناء الكنائس نقطة تحول.. والكاثوليك: المواطنة حياة

قال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك في مصر، في فيلم تسجيلي قصير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام، إن المواطنة ليست مجرد كلمة ولكن حياة، «أنا بتكلم كمواطن مصري مسيحي، وبحس أن أنا مواطن مصري وبعدين الإيمان بتاعي يخليني أعيش أحسن وأفضل، وأخدم بلدي».

«زكي»: قانون بناء الكنائس نقطة تحول في التاريخ

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الفيلم التسجيلي أن قانون بناء الكنائس يعتبر نقطة تحول مهمة في التاريخ الحديث لمصر، والذي أشار إلى أن كل الكنائس القائمة التي تقدم أوراقها، هي من تقدم للتقنين، كما أن القانون يشير إلى أن الكنائس التي تحتاج لبعض التعديلات لا تلغى العبادة فيها إلى أن تجد الكنيسة والدولة عن مكانا بديلا، ما يدل أنه يحافظ على الكنائس القائمة.

تقنين 310 كنيسة وبيت مؤتمرات منذ 2016

ولفت إلى أن القانون صدر في 2016، وفي الأربع سنوات السابقة تم تقنين 310 كنيسة إنجيلية وبيت مؤتمرات، وفي 200 عاما كان يوجد حوالي 500 كنيسة لها تصاريح رسمية، وفي 4 سنوات تم تقنين 310 كنيسة، مشيرا إلى المرونة لدى رئيس الوزراء واللجنة المختصة بتقنين الأوضاع.

أول قرار بشأن توفيق أوضاع الكنائس صدر في 2018

وأوضح القمص ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، في الفيلم التسجيلي إن أول قرار صدر حول توفيق أوضاع الكنائس في مايو 2018، ثم توالت القرارات إلى أن وصلت حتى 29 ديسمبر الخاص بالقرار رقم 18.

إصدار 6 قرارات بشأن التقنين في 2020

وأكد «أنطون» في الفيلم التسجيلي إلى أنه جرى إصدار 6 قرارات في 2020، بإجمالي 478 كنيسة ومبنى خدمي لكل الطوائف، وكان هناك بعض التحديات أو الصعوبات لتنفيذ القانون مثل إجراء المعاينات أو فيما يتعلق بالحماية المدنية وبالتواصل مع رئيس الوزراء والعرض عليه بوجود صعوبات، وتفهم ذلك وكانت استجابته سريعة جدا.