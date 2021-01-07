عاجل.. مقتل 4 عناصر من «الحشد الشعبي» أثناء محاولتهم دخول سوريا

قُتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة مسيرة دون طيار «درون» لسيارة تابعة للحشد، أثناء محاولتها دخول سوريا، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية مع العراق، قرب منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

من جانبه، أشار المرصد السوري، إلى انفجار شاحنة تقل بضائع في معبر «نصيب» الحدودي مع الأردن جنوب سوريا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي العراق، هنأ الفريق الركن قائد القوات البرية في الجيش العراقي، قاسم المحمدي، في وقت سابق اليوم، ما قدمه الجيش بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، وفقًا لما ذكرته قناة السومرية الإخبارية.

وقال المحمدي، إن ما قدمه الجيش العراقي في السنوات السابقة يعجز عن وصفه أي انسان.

وعمت الاحتفالت في العراق، في الذكرى المئة لتأسيس الجيش العراقي.