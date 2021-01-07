سفير مصر فى بريتوريا يقدم التهنئة بعيد الميلاد لأبناء الكنيسة المصرية

قام سفير مصر في جنوب أفريقيا، أحمد الفاضلى، وعدد من أعضاء السفارة المصرية ورؤساء مكاتبها الفنية، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر الكنيسة القبطية المصرية في جوهانسبرج، للقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران الكنيسة وعدد من أبنائها، لتقديم التهنئة بمُناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقل «الفاضلي» خلال الزيارة، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئة أبناء الجالية المصرية من الأقباط في جنوب أفريقيا بهذه المُناسبة والتي جاء نصها: «الإخوة والأخوات أقباط مصر في الخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا مُباركًا، وأن يُعيده عليكم بكل السعادة والخير، وأن يُنعم على مصرنا الغالية بدوام الرفعة والرخاء».

وأكد، أنه على الرغم من عدم إجراء احتفالية عيد الميلاد المجيد في مقر الكنيسة المصرية، مساء الأربعاء 6 يناير 2021، كما هو مُعتاد كل عام، بسبب إجراءات الإغلاق الوطني في جنوب أفريقيا للحد من إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، إلا أنه حرص على القيام بالزيارة ولقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، لتقديم التهنئة والاحتفال مع أبناء الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

وقال «الفاضلي»: «إن ذكرى عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام هي مُناسبة للتذكرة بقيم المحبة والرحمة والتسامح والتعاون والتآزر والسلام بين الناس، مؤكدًا، أنها قيم يجب أن تسود في هذه الأوقات العصيبة والأوضاع الإستثنائية التي تمر بها الشعوب في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي تتطلب من الجميع التصالح والتضامن والتلاحم قدر المُستطاع لعبور تلك الفترة العصيبة التي تمُر بها البشرية».

ومن جانبه، تقدم نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران الكنيسة القبطية المصرية في جوهانسبرج، بالشكر إلى السفير، وأعضاء السفارة المصرية ورؤساء مكاتبها الفنية، على زيارتهم لمقر الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا، أن هذه الزيارة الطيبة تُعد مؤشرًا على عمق التواصل مع السفارة المصرية.

وفي نهاية اللقاء، أشار السفير إلى أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه مع نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس وأبناء الكنيسة المصرية في جنوب أفريقيا، مؤكدا، على إستمرار التعاون والتواصل بين أبناء الجالية المصرية ومن بينهم أعضاء الكنيسة خلال الفترة القادمة.