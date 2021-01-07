تدهور حالة مخرج «فرصة تانية» لـ ياسمين صبري بعد إصابته بكورونا

كشف السيناريست محمد سيد بشير، الحالة الصحية للمُخرج مرقس عادل، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: «الموضوع صعب قوي قوي قوي».

وكتب محمد سيد بشير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النهاردة قدرت أتواصل مع مرقس عادل من داخل المستشفى .. أرجوكم إدعوا له ربنا يتم شفاءه علي خير يارب كتير وربنا يقومه بالسلامة».

متابعًا: «واضح إن الموضوع صعب قوي .. خدوا بالكم يا جماعة وربنا ما يكتب علي حد أبدًا الظروف دي .. إدعوا له كتير جدًا يمكن في حد منا دعوته مستجابة».

ودخل المخرج مرقس عادل مؤخرا إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا وكتب على «فيسبوك» الخاص به بداية العام الجديد وغلق حسابه بعدها.

ويتعاون المخرج مرقس عادل، فور تماثله للشفاء، مع الفنان العالمي مينا مسعود، الذي وصل للقاهرة قبل أيام، بشأن التحضير للفيلم الجديد «في عز الضهر»، حيث يُعد هذا الفيلم هو الأول لـ«مينا» بمصر، ويخضع خلال الأيام المقبلة بعد وصوله لمصر لكورسات لغة عربية من أجل المشاركة في العمل، والذي يعتمد على الشباب، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الذين يتحدثون كل واحد بلغة مختلفة عن الآخر.

وكان المخرج مرقس عادل، قد تعاون مع الفنانة ياسمين صبري، في مسلسل «فرصة ثانية»، والذي عُرض في موسم دراما شهر رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول «ملك»، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها».

ومسلسل «فرصة ثانية» من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ابتهال الصريطي، صبري عبد المنهم، عصام السقا، نهال عنبر ومحمد أبو داوود، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.