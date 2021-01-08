بسبب كورونا.. 4 أيام عمل لعيادات مستشفى الأزهر و3 للتعقيم

أعلنت جامعة الأزهر عن تغير في خارطة عمل اللجنة الطبية والعيادات الخارجية بمستشفى الأزهر التخصصي بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا وتزايد أعداد مصابي الفيروس، حيث تبدأ العيادات العمل 4 أيام فقط في الأسبوع على أن يكون هناك يومين لعمليات التعقيم والتطهير ويوم أجازة أسبوعي.

وقال الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، إنه نظرًا للأوضاع الحالية من جائحة فيروس كورونا؛ فقد تقرر إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم كامل لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على صحة المترددين على المستشفى وسلامتهم.

تعقيم العيادات

وأوضح «أبو الغيط»، في بيان الجامعة، أن تلك القرارات تأتي في ضوء حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث يتابع تنفيذها الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وطالب عميد كلية الطب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر مراعاة ذلك؛ نظرًا لأعمال التعقيم للعيادات الخارجية واللجنة الطبية، والتي تقرر لها يومي، السبت والخميس من كل أسبوع، لافتًا إلى أن العيادات الخارجية تعمل من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، ابتداء من يوم الأحد القادم 10 من يناير الجاري.

جامعة الأزهر

يذكر أن جامعة الأزهر دعت طلابها وجميع العاملين بها لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتعميم ارتداء الكمامات على جميع العاملين داخل الجامعة والكليات، والتنبيه على أفراد الأمن بمتابعة ذلك.

وحذر مجلس الجامعة من الشائعات التي تبث بين الحين والآخر عبر وسائل التدمير الاجتماعي؛ بهدف نشر حالة من البلبلة في المجتمع.