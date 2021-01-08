الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي والمولودية بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن صدام بين نادي الزمالك في المجموعة الرابعة التي ضمت كلا من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتوجنت السنغالي، خلال القرعة التي أقيمت في أحد فنادق القاهرة منذ قليل.

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1 - الزمالك × مولودية الجزائر - مصر 12-13 فبراير

2 - تونجيث × الزمالك - السنغال 23 فبراير

3 - الترجي × الزمالك - تونس 5-6 مارس

4 - الزمالك × الترجي - مصر 16 مارس

5 - مولودية × الزمالك - الجزائر 2-3 ابريل

6 - الزمالك × تونجيث - مصر 9-10 ابريل

وضمت المجموعة الأولى الأهلي، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني المجموعة الثانية: مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد «الجزائر».

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد انسحاب فريق الغزالة بطل تشاد من خوض مباراتي ذهاب وإياب دور الاثنين والثلاثين للبطولة.

الزمالك يسعى للتتويج باللقب الإفريقي السادس بعد أن حصد لقب البطولة خمس مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

وتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين خلال آخر أربعة أعوام ولكنه خسر نهائي البطولة 2016 أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وخسر نهائي النسخة الماضية أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، فيما يحل الطلائع بالمركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة.