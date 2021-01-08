شادي شامل ثاني فنان مصري يحصل على لقاح كورونا

قام الفنان شادي شامل، بأخذ جرعة من مصل لقاح كورونا كوفيد 19، اليوم الجمعة، اثناء تواجده فى إمارة دبي، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر شادي شامل صورة له عبر «انستجرام» وهو يتلقي اللقاح وعلق قائلًا: «حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح اليوم».

جدير بالذكر ان الفنان احمد فهمي كان اول فنان حصل على مصل كورونا، وذلك خلال الدراسة المقامة تحت رعاية وزارة الصحة في مركز طبي في منطقة القطامية من أجل دعم الإنسانية، حيث حرص على التطوع لتناول اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحا أنه يحب أن يشارك جمهوره هذه اللحظة.

ونشر «فهمي»، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ظهر فيه وهو يقوم بفحص الدم ومسحة «بي سي آر» وفحص السكر والضغط ويقيس الطول والوزن، قائلا: «الأمر لم يستمر أكثر من ربع ساعة ولم أشعر بأي أعراض جانبية بعد أن أخذت اللقاح».

وأشار «فهمي»، إلى أن القائمين على الدراسة سيتابعون معه طوال العام المقبل من خلال الاتصالات الهاتفية أو المقابلات للاطمئنان على صحته، موضحًا: «سعيد جدا بمشاركتي في التجربة دي وحابب أشاركها معاكم».

وعلى جانب أخر كان الفنان حسين الجسمي، أعلن عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ليُعتبر أول فنان يُعلن تلقيه هذا اللقاح، مُعربًا عن سعادته البالغة لاتخاذه تلك الخطوة.

ونشر الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان».

وتابع حسين الجسمي، قائلًا: «وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».