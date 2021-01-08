سرقة «لاب توب» رئيسة مجلس النواب الأمريكي

كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية عن سرقة المشاغبين الذين اقتحموا مبنى الكونجرس خلال تمرد يوم الأربعاء، جهاز كومبيوتر «لابت توب» رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وآخر خاص بالسناتور جيف ميركلي.

وقال أحد مساعدي بيلوسي في «الكونجرس» إن جهاز كمبيوتر محمول سُرق من مكتبها الذي نهبه المتظاهرون وخربوه خلال حصار استمر لساعات.

وقام «ميركلي»، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون، بتغريد مقطع فيديو لمكتبه المدمر بعد الاقتحام، قائلاً إن جهاز كمبيوتر محمول كان على طاولة الاجتماعات قد اختفى.

وقال خلال مقطع فيديو: «لقد سرقوا الكمبيوتر المحمول الذي كان موضوع على الطاولة بجوار الهاتف».

وقال مايكل شيروين المدعي العام للولايات المتحدة بالوكالة يوم الخميس للصحفيين إن عدداً من الأجهزة سُرقت يوم الأربعاء، مما أثار مخاوف بشأن «الأمن القومي لانها تحتوي على معلومات هامة».

وقال: «من المحتمل أن يستغرق التحقيق عدة أيام لإيضاح ما حدث بالضبط، وما سُرق، حتى الآن سُرقت أجهزة إلكترونية من مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ. وتمت سرقة مستندات ومواد أخرى».

وقال مسؤولون فيدراليون يوم الجمعة إن الرجل الذي تم تصويره وهو جالس في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال أعمال الشغب يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي، اعتقل ووجهت له ثلاث تهم اتحادية ، بما في ذلك سرقة ممتلكات عامة.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على 11 زجاجة مولوتوف وسلاح من الطراز العسكري في شاحنته الصغيرة.

وذكر ستيفن دي أنتونو، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن: «كل من شارك في أعمال الشغب وغادر منطقة العاصمة، يتوقع طرقنا على الباب إذا اكتشفنا أنه جزء من النشاط الإجرامي الذي وقع في البلاد».

ولا يعرف ماذا إكان المشاغبون حصلوا على تقارير الاستخبارات الأمريكية التي يحصل عليها أعضاء الكونجرس أم لا.