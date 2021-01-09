موقع تركي: أردوغان يجند موظفي السفارة في ليبيا لخدمة جماعات إرهابية

كشف موقع نورديك التركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجند موظفي السفارات التركية في مهام سرية لخدمة الإسلاميين.

ولفت الموقع إلى أن أردوغان أرسل رجل شرطة يدعى «مصطفى مراد سومركان»، إلى ليبيا للعمل كضابط أمن في السفارة التركية في طرابلس.

وقال إن هذا الضابط كان في مهمة سرية مع عميل وكالة المخابرات التركية، «ميلي استيبرات تيشكيلاتي».

وقال مصدر للموقع: «كان هذا الضابط يلتقي بوكلاء الاستخبارات الوطنية التركية في المطار لاصطحابهم إلى المهمات التي جاؤوا إليها في جميع أنحاء ليبيا، وكان أيضا مكلف بإجراء اتصالات وترتيب لقاءات مع رجال أعمال وسياسيين وآخرين».

وكشف الموقع أن هذا الضابط كان يتواصل مع بعض الجماعات الإسلامية في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حتى قبل اندلاع الثورات العربية في عام 2011.

وذكر الموقع أن أنشطة هذا الضباط تم كشفها، لكن لحمايته تم الموافقة على تعيينه ضمن فريق الحماية الشخصية لأردوغان، وظهر في فيديو لضرب المتظاهرين في واشنطن العاصمة، خلال زيارة رسمية للرئيس التركي إلى الولايات المتحدة في عام 2017.

وقال موقع نورديك: «كانت حكومة أردوغان تنقل الأسلحة سرًا إلى ليبيا لدعم الجماعات التي تعمل بالوكالة، وخاصة عناصر الإخوان المسلمين، وكذلك المقاتلين التابعين للقاعدة، منذ بدء الأزمة في عام 2011، وقد شاركت الاستخبارات في التمويل وتسليح وتدريب الجماعات الليبية المتحالفة مع الحكومة التركية، وتم تجنيد المقولين الاتراك والمقاتلين الجهاديين السوريين لتأجيج الحرب الأهلية في ليبيا».

وتمت ترقية سومركان إلى أعلى الرتب وأصبح شخصية مهمة في فريق حماية أردوغان، والذي تم تشكيله من شخصيات مخلصة تمامًا للرئيس التركي ولا يمانع في خرق القوانين أو فعل ما يريده الرئيس، حتى لو كان ذلك غير قانوني.

وكان قادة الشرطة التركية غاضبين عندما علموا كيف استخدم أردوغان الضابط «سومركان» وامتيازاته وحصاناته الدبلوماسية كمسؤول في السفارة الليبية للانخراط في عمل سري.