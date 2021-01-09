ضبط مدير مطحن استولى على 23 طن دقيق مدعم في التبين

تمكّنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير إنتاج بأحد المطاحن، في التبين، بتهمة التلاعب في كميات القمح المُدعمة والمنصرفة حصصاً للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء.

وبينت التحريات، أنَّ المتهم ينتج ويعبئ النخالة داخل أجولة سعة 40 كيلوجرامًا ناقصة الوزن بمقدار 5 كيلوجرامات دون إثبات تاريخ الإنتاج غاشاً بذلك المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المطحن على (23 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%، 20 طن نخالة) دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.