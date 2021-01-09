الحكومة: الرئيس حريص على تعويض «أهل النوبة» المتضررين من السد

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن الدولة المصرية حريصة على إنهاء ملف صرف التعويضات لأهالي النوبة ممن لم يتم تعويضهم في السنوات الماضية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالعمل على تعويض المستحقين، وإنهاء هذا الملف تماما.

وأضاف وزير الشؤون النيابية، في مؤتمر صحفي بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، منعقد حاليا بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذا الملف كان عالقا منذ قرابة 100 عاما، وهو عدم تعويض عدد من المستحقين لبناء وتعلية خزان أسوان، وبناء السد العالي، لافتا إلى أن الرئيس وجه بالعمل على إنهاء هذا الملف.

وأوضح «فؤاد»، أن هذا المؤتمر ظل عالقا لفترة طويلة، وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، والتي حصرت المستحقين لتلقي التعويضات، كما عملت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية، وتم تلقي الطلبات في المرحلة الأولى لفتح باب التقدم، وهي ذاتها الشروط التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية من التقدم.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء حضر احتفالية «الأمل»، ووجه بفتح باب تلقي الرغبة ممن لم يتقدم لها في المرحلة الأولى، ليكون أمام المواطنين فرصة لتلبية رغبتهم، وقررت اللجنة فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي الطلبات خلال شهر يبدأ من يوم الأحد 17 يناير.

وأشار إلى أن الحق في التقدم لطلبات التعويض يقتصر على من تم حصرهم من اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل.

تعويضات المتضررين

وأوضح أن المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، أمامهم للتعويض تقرير حق الانتفاع في الأراضي المقام عليه مساكنهم لو كانت من أراضي طرح النهر، أو تمليك الأراضي المقام عليها منازلهم.

أما المتضررين من بناء وتعلية السد العالي؛ فأمامهم التعويض العيني بتملك وحدة من الإسكان الاجتماعي في أي من المحافظات المتاح لها، أو التعويض بـ225 ألف جنيه للمستحق أو ورثته، أو خطة الدولة التنموية في أي من مشروعات هيئة تنمية الصعيد.

وأشار إلى أن التعويض الخاص بالأراضي الزراعية؛ فأمامهم تملك أرض قابلة للزراعة مثل المساحة التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان إلى فدان، أو التعويض النقدي بـ25 ألف جنيه عن الفدان الواحد مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك أقل من فدان، أو التعويض بمشروعات هيئة تنمية الصعيد مستقبلاً.

وناشد المتقدمين بأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية خلال تقديم رغباتهم، كما طالب المتقدمين في المرحلة الأولى ممن لمن يتقدموا بطلباتهم بأن يسارعوا باستكمال أوراقهم ليتم صرف التعويضات الخاصة بهم.