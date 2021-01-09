محافظ أسوان عن «تعويضات النوبة»: الرئيس وعد وأوفى

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن فتح باب تلقي رغبات أهالي النوبة ممن لم يسبق تعويضهم في السنوات الماضية، للتعويض وفق عدة بدائل هو حرص من الدولة على إعطاء كل مواطن حقه.

وأضاف محافظ أسوان، في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء: «الرئيس زي موعد أوفى»، مؤكدا على حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة هذا الملف حتى صرف التعويضات للمستحقين تماما.

وتابع: «الحكومة زي مكانت حريصة في البداية في التنفيذ في المرحلة الأولى، هي حريصة أيضا حتى آخر فرد مستحق لصرف التعويضات الخاصة به أن يستلمها».

وأكد «عطية»، الحرص الكامل على استقبال كل الأهالي المتضررين من بناء السد العالي أو خزان أسوان، مواجها الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والجهات المعنية للتعاون في هذا الملف الهام.

وأوضح أن وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة للتعويض تتواجد في عدة أماكن سواء داخل محافظة أسوان أو خارجها، لافتا إلى أنها تتواجد في كل من كوم إمبو، وإدفو، وأسوان، والقاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، وسوهاج، وقنا والأقصر.

إتاحة 1185 وحدة سكنية للمستحقين للتعويضات بالتعاون مع وزارة الإسكان

ولفت إلى أنه تم إتاحة 1185 وحدة سكنية للمستحقين للتعويضات بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية، مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ بمساحة 90 متر مربع، وأنها كاملة التشطيب الداخلي والخارجي.

وأشار إلى التحقق من توافر مساحات قابلة للزراعة، مع تنفيذ أعمال حفر للآبار بوادي الأمل، ورفع كفاءة أبار خور قندي.

ولفت محافظ أسوان إلى أن الأماكن الخاصة بالتعويض ستكون مفتوحة ومتاحة أمام المواطنين يوما من الأحد حتى الخميس من 8 صباحا حتى الثالثة مساء خلال فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد احتضن المؤتمر الخاص بإعلان تفاصيل التعويضات.