موقع إندونيسي: الطائرة المفقودة سقطت في المحيط وعلى متنها 59 راكبا

كشفت وسائل إعلام إندونيسة عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة «طيران سريويجايا» بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وذكر موقع ريبوبليكا الإخباري الإندونيسي، إن الطائرة المفقودة كانت تقل 59 راكبا، من بينهم طفل رضيع.

فيما ذكر موقع ديلي ستار الإندونيسي أن الطائرة المفقودة سقطت في المحيط.

وقالت شركة «طيران سريويجايا»، وفقا لوكالة رويترز إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلا بشأن الحادثة.

وأكدت وزارة النقل الإندونيسية أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فُقد الاتصال بالطائرة.

وأقلعت الرحلة من مطار جاكرتا في إندونيسيا في الساعة 7.40 صباحًا و«فقدت الاتصال» بها مع المراقبين الجويين بعد فترة وجيزة.

وأظهر موقع «FlightRadar24» أن هذه الرحلة سقطت بالتزامن مع ظهور صور لجسم يغرق في البحر عبر الإنترنت.

وظهر أن الطائرة التي انقطع الاتصال بها وهي من نوع «بوينغ 737-500».