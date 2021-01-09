عاجل.. العثور على حطام يعتقد أنه للطائرة الإندونيسية المفقودة

أفادت وكالة «رويترز» العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا، يعتقد أنه من الطائرة التي انقطع الاتصال بها، اليوم، وتتابع وزارة النقل الإندونيسية عمليات البحث والإنقاذ عن الطائرة التي فقدت الاتصال بها بعد إقلاعها من مطار جاكرتا.

ذكرت وسائل الإعلام الإندونيسية أن الطائرة المفقودة من طراز «بوينج 737-500»، تابعة لشركة طيران «سريويجايا»، متجهة في رحلة داخلية بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية، وتحمل على متنها نحو من 59 شخصا.