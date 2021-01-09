سكان محليون يكشفون كواليس العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المفقودة

تجمع أقارب ركاب الطائرة الإندونيسية المفقودة في مطار سوباديو في بونتياناك انتظارًا لانتهاء عمليات البحث، وقال رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، سوريانتو كاهيونو، إن وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية «باسارناس» أرسلت سفينة إلى الألف جزيرة (سلسلة جزر شمال ساحل جاكرتا) للتحقق من الموقع الذي يشتبه في أن الطائرة فقدت الاتصال فيه.

وقال سوراتشمان، وهو من السكان المحليين في منطقة الألف جزيرة الإندونيسية، شمال ساحل جاكرتا، للتلفزيون المحلي، إن الصيادين عثروا على ما يبدو أنه حطام طائرة في المياه شمال جاكرتا، ويجري البحث، بينما عرضت قنوات أخرى صورًا لحطام مشتبه به.

وروى سوراتشمان لشبكة «CNN»، إن السكان سمعوا انفجارين مدويين اعتقد السكان في البداية أنهما برق قبل أن يذهب إلى المياه للتحقق من الأمر، متابعًا: «في البداية تلقيت بلاغات من صيادين، شاهدوا من قواربهم انفجارًا من البحر مرتين عندما كانت السماء تمطر الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي».

وأوضح مسؤول أمني أن الحطام الذي تم العثور عليه يتضمن «بعض الكابلات وقطعة من الجينز وقطع معدنية»، وتم إنشاء مركز أزمات في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا.

Diduga serpihan pesawat Sriwijaya Air pic.twitter.com/VhXiA3o5jF — Joki Bandit (@jokibandit) January 9, 2021

وقال المتحدث باسم وزارة النقل الإندونيسية، اديتا ايراواتي، إن الاتصال فُقد بطائرة الشركة، موضحًا أنّ آخر اتصال لها سجل عند الساعة 14:40 (7:40 بتوقيت جرينتش).

وأوضحت شركة «سريويجايا» للطيران في بيان صحفي، إن الطائرة من طراز «بوينج 737-500» كانت في رحلة داخلية يفترض أن تستغرق 90 دقيقة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية، وكان على متن الطائرة 56 راكبا وستة من أفراد الطاقم.وقالت الشركة إنها على اتصال مع مختلف الأطراف المعنية للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية بشأن الحادث، وأنها ستصدر بيانا رسميا عندما تتضح الصورة فورا.

بينما ذكرت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات على «تويتر» أن طائرة الرحلة «إس.جي 182»، نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.