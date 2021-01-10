أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021

ترصد «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، متوسط أسعار الخضروات وأسعار الفاكهة في السوق المصرية اليوم، الأحد 10 يناير الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ10 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

سعر الكوسة

اختلف متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الخس

بلغ سعر الحزمة من 3 إلى نحو 5 جنيهات.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر اليوسفي

بلغ سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

جاء متوسط سعر كيلو البرتقال 8 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيها.

سعر الفراولة

جاء سعر كيلو الفراولة بـ12 جنيها.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيها.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 5 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيها باختلاف أنواعه.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

سعر المانجو

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيها.