إزاى تنظف شاشة التليفزيون في زمن كورونا دون تعرضها للحرق؟

لمس شاشة التلفاز أمر لا يستطيع أحد تجنب حدوثه وتحديدا الأطفال الذين يلهون بجواره او الأشخاص الذين يفضلون إغلاق الشاشة من الزر الموجود بها، وعليه قد تكون منفذ لانتقال فيروس كورونا بين أفراد الاسرة ولابد من تطهيرها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كيفية تنظيف شاشة التلفاز في زمن كورونا، وفقا لمرقع "WIKIHOW" المعني بهذا الأمر.

تنظيف شاشة التلفاز

- اولا يجب أن تتجتب استخدام الكحول والمطهرات التي تستخدم في تطهير الأسطح من كورونا، لتأثيرها الضار علي الشاشة.

- قبل البدء لابد من التأكد من أن الشاشة ليس موصل لها مصدر تيار كهربائي، وذلك من خلال نزع جميع الوصلات عن الشاشة .

- سائل تنظيف الشاشات من الممكن شراءه من الأسواق والمحلات الخاصة بالأجهزة الإلكترونية، وبخلاف ذلك يمكن خلط ماء مقطر مع الخل الأبيض بنسبة 50%، واحرصي علي أن يكون الماء مقطرًا، وليس الماء الذي يأتي مباشرة من الصنبور كونه يحتوي علي الأملاح التي تترسب علي الشاشة وتتلفها على المدى البعيد.

- تبدأ عملية التنظيف بإستخدام قطنه طبية نظيفة وناعمة وخالية من الألياف الصناعية، او حتى بعض الأقمشة القطنية .

- تجنبي استخدام أو وضع السائل على الشاشة مباشرة، ولكن على قطعة القماش حتي تصبح رطبة، ولا نريدها أن تكون مبتلة، ولتتمكني من ذلك ننصحكِ باستخدام قنينة رش حتى تساعدك في وضع المقدار اللازم للتنظيف.

- وعن طريقة مسح الشاشة بالقطعة القطنية، يتم ذلك في حركة دائرية أو في حركة منتظمة في اتجاه واحد حتى لاتترك أثرًا.

- تجنب الضغط بشكل زائد عن اللزوم فلابد من المسح بشكل خفيف فالأتربة يمكن ازالتها بشكل بسيط.

- تحتب رش السائل في فتحات التهوية خلف الشاشة ومخارج الـUSB وأي فتحات بشكل عام، حتى لا يدخل السائل بها وتصل للمكونات الإلكترونية بداخلها وتتسبب في تلف الشاشة.

- اجلب قطعة جديدة من القماش القطني غير مبللة لتجفيف الشاشة، ثم اتركيها لدقائق حتى تجف في الهواء .

- اخيرا بعد أن تتأكد من أنها جافة تماما يمكنك وصلها بالتيار الكهربائي والاستمتاع بشاشة نظيفة وواضحة .