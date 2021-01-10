مصدر أمني ينفي اغتصاب ربة منزل أمام زوجها لإذلاله بالجيزة: اتصالحوا

نفى مصدر أمنى ما تردد عن قيام 5 متهمين باغتصاب جارتهم، لإذلال زوجها في الجيزة، حيث كشفت التحريات وجود خلافات جيرة بين المتهمين وجارهم وانتهت بالتصالح الودي دون وقوع أي اعتداء أو حدوث اغتصاب كما تردد.

وأضافت التحريات أن هناك خلافات جيرة بين الجيران المتهمين والزوج وزوجته، لكن لم يتعرض أي منهم للأذى وحدث التصالح بينهم.

وكانت مواقع إلكترونية قد نشرت قيام 5 متهمين باغتصاب جارتهم بسبب وجود خلافات الجيرة بين الجيران المتهمين والزوج وزوجته، وزعمت قيام المتهمين باقتحام الشقة والاعتداء على الزوج بالضرب المبرح وتناوبوا اغتصابها والاعتداء عليها جنسيا واحدا تلو الآخر وسط صرخات الزوج والزوجة للاستغاثة بالجيران وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلا.