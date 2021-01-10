وفاة الفنان هادي الجيار عن عمر 71 عاما متأثرا بكورونا

توفى قبل قليل الفنان الكبير هادي الجيار، عن عمر ناهز 71 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة للوطن، إن «الجيار» توفى في مستشفى الهرم، وأنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ودخل الفنان الكبير هادي الجيار مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الفترة الماضية.

وقبل وفاته تعاقد الفنان الراحل هادي الجيار على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.