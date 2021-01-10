«واتس آب» يخاطب مستخدميه بالتحديث قبل 8 فبراير المقبل

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «واتس آب» مطالبة مستخدميه حول العالم بتحديث النسخة الحالية، إلى النسخة المحدثة قبل 8 فبراير 2021، مؤكداً في رسالته للمستخدمين، أنه سيتعين عليهم التحديث بعد هذا التاريخ، لاستخدام هذا التطبيق.

التحديث يمكن المستخدمين من تخزين دردشات فيس بوك على واتس آب

التطبيق الشهير المملوك لشركة «فيس بوك» أخطر مستخدميه، بطبيعة التحديثات الأساسية الجديدة، التي ستترتب على التحديث الجديد، وقال في رسالته للمستخدمين: «تُجري واتس آب تحديثات على الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بها، التحديثات الأساسية تتضمن المزيد من المعلومات عن: خدمة واتساب وكيفية معالجة بياناتك، الطريقة التي تتيح للأنشطة التجارية استخدام الخدمات المستضافة على فيس بوك لتخرين دردشاتهم على واتساب، كيفية الشراكة مع فيس بوك لتقديم عمليات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك».

التحديث ضروري قبل 8 فبراير

أضاف تطبيق واتس آب في رسالته للمستخدمين: «بالضغط على موافقة فإنك توافق على الشروط وسياسية الخصوصية الجديدة، والتي تسري في 8 فبراير 2021، وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول هذه التحديثات لمتابعة استخدام واتساب، يمكنك أيضاً زيارة مركز المساعدة إذا كنت تفضل حذف حسابك وتريد المزيد من المعلومات».

ويعتبر تطبيق واتس آب، هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية عالمياً، فقد وصل مستخدميه حول العالم إلى أكثر من 2 مليار مستخدم خلال العام الماضي، بينما بلغت عدد الرسائل الرسلة عبر التطبيق إلى 100 مليار رسالة يومياً.

واستقبل التطبيق العام الحالي، بالتوقف على ملايين الهواتف المحمولة حول العالم، بعدما أعن توقفه على الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من (أندرويد 4.0.3)، أو (iOS 9)، ويتطلب إعادة تشغيل التطبيق على هذه الهواتف إعادة تثبيته مرة أخرى بعد تحديثه، في ظل التعديلات التي أُجريت عليه في الفترة الأخيرة.