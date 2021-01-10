بلومبيرج: مصر تشهد أكبر انخفاض في أسعار المستهلكين الشهرية

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن أسعار المستهلكين الشهرية في المناطق الحضرية في مصر تراجعت إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 شهرًا في ديسمبر مع انخفاض تكاليف الغذاء.

وذكرت الوكالة أن جهاز الإحصاء المركزي رصد انكماش مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بتوسع بنسبة 0.8% في نوفمبر.

في غضون ذلك، تباطأ المعدل السنوي إلى 5.4% من 5.7% في نوفمبر، حسب الأرقام التي تناقلتها الوكالة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 1.2%.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في 24 ديسمبر الماضي، قائلاً: إن متوسط التضخم في الربع الرابع من عام 2020 من المرجح أن ينخفض عن الحد الأدنى المستهدف عند 6% تم تحديد اجتماع الأسعار القادم في 4 فبراير المقبل.

وفي يوم الخميس الماضي، أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى صدر إلى تحسن ملحوظ في التدفقات على المحافظ الاستثمارية في مصر، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولارات في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين، بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة.

وأضاف الصندوق في نشرة دورية عن مصر أن من بين مؤشرات التعافي الاقتصادي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة ب5.7% في يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء، وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة من أجل تحديث آليات الزراعة المحلية وتحسين اللوجستيات المتعلقة بعمليات التوريد.

وكان البنك المركزي المصري كشف ارتفاع الاحتياطي المصري إلى 40 مليار دولار في ديسمبر الماضي.