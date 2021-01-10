إنشاء مدرسة جديدة للمكفوفين في بنها بـ13.6 مليون جنيه

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يجرى إنشاء مدرسة النور للمكفوفين بعزبة الزراعة ببنها على مساحة 4 آلاف و470 م2، وبتكلفة 13 مليون و600 ألف جنيه، وتضم 14 فصلًا دراسيًا موزعة على طابق أرضى وطابقين علويين.

وأوضح المحافظ أن المدرسة بها مبنى آخر للإقامة، يتكون من دور أرضى و4 أدوار، تتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالدور الأرضي، وعنابر نوم وصالات معيشية وكافة الخدمات بالأدوار العليا.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يأتي فى ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شهدت مصر طفرة خلال الـ6 سنوات الماضية في رعاية ذوى الإعاقة وتم اعلان عام 2018 لذوي الاحتياجات لدعمهم وتقديم امتيازات عديدة لهم منها التعليم، مشيرًا إلى إقامة وافتتاح مدارس خاصة بهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة لهم وإشراكهم فى مجتمعهم وإبراز أنشطتهم وتنميتها.

وقالت المهندسة هالة شندي رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إن هناك إشراف مستمر على عمليات الإنشاء بكافة المدارس الجديدة، والتى يتم إحلالها وتجديدها بإشراف اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومتابعة الشركات المسند إليها الأعمال للانتهاء منها في الوقت المحدد لها، طبقًا للجدول الزمني ومراعاة الجودة والمواصفات المحددة بكراسات الشروط.

وأوضحت رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، أن الرقم التعريفي لمدرسة النور للمكفوفين ببنها هو «1415701»، ومدة التنفيذ تستغرق 11 شهرًا، وتم الإعلان وجاري الفتح الفني لأعمال التوسعات والإحلال الكلي والجزئي لـ18 مدرسة مختلفة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن بناء مدرسة النور للمكفوفين والتوسعة والإحلال الكلي والجزئي بالمدارس على أرض المحافظة تاتى في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب باعتبارهم قاطرة التنمية والبناء.