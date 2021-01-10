قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة مساء غد بسبب أعمال محور الفردوس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه، مساء غد الاثنين، عن عدة مناطق تشمل (المنطقة الصناعية بالعباسية – شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالي ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية)، وضعفها عن باقي مناطق العباسية ومنطقة الجمالية.

وذكرت الشركة أن مدة قطع المياه 8 ساعات، تبدأ من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين حتى الساعة السادسة صباح بعد غد الثلاثاء، وذلك بسبب أعمال تطوير محور الفردوس، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.