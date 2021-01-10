تشييع جثمان وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعد وفاته بكورونا: دفن بالبحيرة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة الجنازة على الفقيد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواى بمركز ابو حمص والذى وافته المنية مساء السبت.

وقدم المحافظان واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأُديت صلاة الجنازة بساحة مركز شباب بسنتواي، وشيع الفقيد القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.