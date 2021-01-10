اتجاه لتأجيل الدوري بسبب الأولمبياد 

رحبت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بطلب أندية الدوري الممتاز، تأجيل بطولة الدوري لمدة شهر، خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التي تقام في يوليو المقبل، خاصة أن بعض الأندية رفضت فكرة خوض مبارياتها خلال الدورة الأولمبية، بدون اللاعبين الدوليين. وشهد اجتماع اللجنة الثلاثية مع أندية الدوري الممتاز، خلال الأيام الماضية، مطالبة الأندية بإيقاف الدوري خلال أولمبياد طوكيو، وهو ما وافقت عليه اللجنة برئاسة المهندس أحمد مجاهد. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا