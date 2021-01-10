«التعليم العالي»: نشر 125 بحثا في «Scopus».. منها 43% بمجال الأرض

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووليد الزواوي أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وجاد القاضي رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استعرض جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تقرير ربع سنوي حول الأنشطة والفعاليات للمعهد على مستوى المنشآت والأجهزة العلمية والمشروعات البحثية سواء ما تمّ أو الجارية، وكذلك الأداء العلمى للمعهد.

وأشار إلى وصول عدد الأبحاث المنشورة إلى 125 بحثاً في قواعد بيانات «Scopus» منها 43% في مجال الأرض إلى جانب التخصصات العلمية الأخرى، فضلاً عن زيادة في الأبحاث المنشورة في «Q1»، وزيادة في مؤشرات الاستشهاد، إضافة إلى افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد الشهر الماضي.

ونعى المجلس الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وخلال الاجتماع، طالب وزير التعليم العالي، بوضع خطة محددة للمعهد يمكن قياسها وتقييمها خلال العام 2021، بحيث يتمّ عرضها على المجلس القادم تتضمن الموقف الحالي للمعهد، والخطة المستقبلية له، ومعايير تقييمها.

وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لمركز القطامية للتميز العلمي في الفلك وعلوم الفضاء.

كما وافق المجلس أيضاً على ترقية عدد من الباحثين بالمعهد لدرجة أستاذ باحث في عدد من الأقسام العلمية بالمعهد، وكذلك الموافقة على تعيين أحد الباحثين بالمعهد.

وأحيط المجلس علماً بتخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو سمبل للمعهد لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة، والأنشطة المقترحة لاستثمارها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.