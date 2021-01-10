«إلحاق العمالة»: لا مشكلات في السفر للسعودية أمام الراغبين بالعمل

نفى عبد الرحيم المرسي، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، تأثر العمالة المصرية بالمستجدات الجديدة لفيروس كورونا في موجتة الثانية.

وقال المرسي إن الأمور تسير بشكل طبيعي للعمالة المصرية ولا شكوى من تعطل أي إجراءات ولم يتم اخطار شركات الحاق العمالة بأي إجراءات جديدة عن العمالة، من جانب المملكة.

وأوقفت المملكة العربية السعودية جميع رحلات الطيران إليها منذ أكثر من أسبوع، وعاودت المملكه اليوم إيقاف العمل بالإجراءات الاحترازية وفتح المجال للطيران من جديد ليتمكن راغبي العمل السفر إلى السعودية ممن لديهم تأشيرة دخول جاهزة أو من يريد البدأ في إجراءات.

وأشار المرسي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن شركات العمالة وضعت سيناريوهات خاصة بالمتغيرات المتعلقة بالأزمة وشكلت عدة لجان لمناقشة تعديلات نظام العمل وعرض لبعض المشاكل التي تواجه العاملين المصريين بالسعودية واقتراحات لحلها، مؤكداً عدم وجود شكاوى من إجراءات السفر للمملكة، حيث بدأت السفارة السعودية في استقبال تأشيرات العمل لراغبي العمل، شريطة إجراء تحليل «pcr» وإثبات خلو المسافر من فيروس كورونا.

وناشد عبد الرحيم المرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه المسؤلين المعنيين بالسفر إلى الخارج في وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة، بمخاطبة دول الخليج لمعاملة التحاليل الطبية الخاصة بالفيروسات معاملة تحليل فيروس كورونا بنظام pcr، حتى يستطيع من تم علاجه من فيروس سي السفر للعمل بالخارج، لأن نظام التحليل القديم لا يوضح إذا كان المصاب حاملًا للفيروس بسبب وجود أجسام مضادة للفيروس بعد العلاج أم أنه مصاب، ما يتسبب في منع أكثر من نصف مليون مصري تم علاجهم من فيروس سي من السفر للعمل بالخارج، رغم وجود فرص عمل متاحة لهم.