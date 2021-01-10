جلسة صلح بمنزل أشرف زكي تنهي خلاف باسم سمرة ورحاب الجمل «صور»

قدم الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل اعتذارهما للدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في منزله، ليطويا بذلك صفحة الخلاف الكبير الذي شغل الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انتهاء الخلاف أمر جيد وسيعرضه على مجلس النقابة في جلسته المقبلة، متمنيا أن يتقبل المجلس اعتذارهما.

وكان باسم سمرة، أكد أنه يحترم قرارات الدكتور أشرف زكي بوقفه عن مزاولة المهنة، وخضوعه للتحقيق، قائلا: «أرحب جدا بقرارات النقابة، ولن أتحدث في الوقت الحالي أو أدلي بأي تصريح بخصوص الواقعة، إلا بعد تحقيق النقابة الذي أثق في نزاهته».

وشدد باسم منذ قليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على احترامه وتقديره لكل قرارات النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، مشيرا إلى ثقته الكاملة في نزاهتها.

وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل.

يذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن أمس السبت، وقف الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، عن مزاولة المهنة سواء داخل أو خارج مصر، وسيتم إبلاغ النقابات بالخارج بهذا القرار إذا كان أحد الفنانين يقوم بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية، موضحًا أنه طالب الفنانين بالتوقف عن التراشق سواء الإعلامي أو على السوشيال ميديا واللجوء إلى النقابة.

رحاب الجمل تصف باسم سمرة بالممثل السكران

وكانت رحاب الجمل نشرت أمس، منشورًا بعنوان «الممثل السكران» على صفحتها بموقع «فيس بوك» قالت فيه «لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية ما تتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت الفنانة: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».