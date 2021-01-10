ولي العهد السعودي يطلق مشروع «ذا لاين» في نيوم.. 100% بالطاقة النظيفة

أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزمشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم.

وقال بن سلمان إن مدينة ذا لاين المليونية والتي ستمتد بطول 170 كم، ستحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، دون سيارات أو شوارع أو انبعاثات كربونية وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف ولي العهد السعودي أنه على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان، المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار.

وتضم مدينة ذا لاين مجتمعات إدراكية مترابطة افتراضيا ومعتمدة بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعتمد أيضًا بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون، وستعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال «48 مليار دولار أمريكي» إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

كما ستعيد مدينة ذا لاين تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاما، بما يضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه.

يشار إلى أنه من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في ذا لاين 20 دقيقة من خلال حلول المواصلات الفائقة السرعة وسيتم بدء تطوير المدينة خلال الربع الأول من عام 2021.