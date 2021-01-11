تفاصيل نجاة علاء نبيل من الموت: سرعة القيادة وراء الحادث

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة حادث علاء نبيل، مدرب المنتحب الوطني السابق، حيث انتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت معاينة للمكان والسيارة وسجلت ما حدث فيها من تلفيات، وقررت انتداب لجنة فنية أخرى لمعاينة السيارة، وتحفظت على الكاميرات القريبة من مكان الحادث في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

«قطع طريق.. ونجاة من الموت»

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنَّ بداية الواقعة، كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من علاء نبيل مدرب المنتخب الوطني السابق، يفيد تعرضه لحادث طريق بسبب سرعة قائدي السيارات عليه في أثناء القيادة بالقرب من مدينة الانتاج الإعلامي.

وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع اكتوبر، وأجرت القوات معاينة لمكان الواقعة، وناقشت مدرب المنتخب السابق حول ملابسات الواقعة الذي أكّد في محضر الشرطة أنَّه «نجا من الموت، وأن الحادث بسبب بسرعة قائدي السيارات، حيث قطع أحدهم الطريق عليه فجأة، مما تسبب في اصطدام سيارته، وأحدث ما بها من تلفيات».

تاريخ حافل مع المنتخب الوطني

عقب الانتهاء من المعاينة والاستماع لأقوال علاء نبيل، أمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات

يذكر أنَّ مدير المنتخب الوطني السابق علاء نبيل له مسيرة مسيرة حافلة رفقة فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر، وشارك علاء نبيل مع المنتخب الوطني خلال الفترة منذ عام 1984 وحتى عام 1986.