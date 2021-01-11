السيناريست محمد سمير يجري عملية بالقلب

تعرض السيناريست محمد سمير مبروك لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى دخوله بأحد المستشفيات لإجراء عملية صدمات كهربائية بالقلب.

وأعلن السيناريست أحمد عادل سلطان تطورات حالته الصحية لصديقه مبروك، قائلاً: «الصديق و الأخ العزيز السيناريست محمد سمير مبروك، بيمر بوعكة صحية، وداخل دلوقتي يعمل عملية صدمات كهربية بالقلب».

وأضاف: «نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل، الدعاء يرد البلاء، وعسى أن يكون من بينكم من لا يرد الله دعوته.. ألف سلامة عليك يا محمد، وإن شاء الله تقوم منها على خير يا حبيبي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء عاجلاً لا يغادر سقماً».

معلومات عن السيناريست محمد سمير مبروك

محمد سمير مبروك، من مواليد مدينة القاهرة، تخرج من قسم اللغة الألمانية في المعهد العالي للغات، بدأ حياته المهنية بفيلم «المش مهندس حسن» عام 2008، بعدها كتب أكثر من فيلم من أهمهم: «محترم إلا ربع، عبده موتة، القشاش»، كما شارك مبروك في ورشة كُتابة مسلسل السيت كوم الشهير «تامر وشوقية» في مواسمه من 2006 وحتى 2010.

أخر أعماله السينمائية فيلم «استدعاء ولي عمرو» 2019

أخر أعماله السينمائية فيلم «استدعاء ولي عمرو» وتدور الأحداث حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة، وهو من بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور ، صبري فواز، ومن إخراج أحمد البدري، وقد حقق منذ طرحه بدور العرض إيرادات وصلت إلى 448 ألف جنيه ، فالعمل يدور في إطار كوميدي تشويقي اجتماعي.