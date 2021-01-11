بسبب التحديثات.. مشاهير وأثرياء أعلنوا استبدالهم «واتس آب» بـ«سيجنال»

بدأ عدد من المشاهير فى حذف تطبيق «واتس آب» من على هواتفهم، بسبب التحديثات الجديدة التى يتضمنها التطبق، تتسبب بشكل كبير فى انتهاك الخصوصية، وهو ما أعلنه أشهر وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وإدوارد سنودن، وبريان أكتون، عامل الاستخبارات الأمريكية السابق والمقيم في روسيا حاليا.

وقال أيلون ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تركه لتطبيق «واتسآب» واستخدام «سيجنال» بدلا عنه، داعيا كافة المواطنينل باستخدام تطبيق «سيجنال».

وقال: «بعد شروطهم المثيرة للجدل والبنود الجديدة في مطلع هذه سنة 2021 أنصح باستخدام تطبيق (سيجنال) الذي يحافظ على خصوصياتهم في مراسلاتهم».

واقترح إيلون ماسك على متابعيه البالغ عددهم 41.5 مليون شخص على تويتر أن يقوموا بتجربة تطبيق التراسل الفوري Signal بدلا من استخدام تطبيقات الشبكة الإجتماعية فيسبوك.

وسيجنال هو تطبيق مراسلة فورية يركز على الخصوصية متاح لأجهزة «آيفون، آيباد، أندرويد، ويندوز، ماك»، يعتمد على بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف «ZRTP»، تم إطلاقه لأول مرة في عام 2014.

وأعلن تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «واتس آب» عن مطالبة مستخدميه حول العالم بتحديث النسخة الحالية، إلى النسخة المحدثة قبل 8 فبراير 2021، مؤكداً في رسالته للمستخدمين، أنه سيتعين عليهم التحديث بعد هذا التاريخ، لاستخدام هذا التطبيق.

التطبيق الشهير المملوك لشركة «فيس بوك» أخطر مستخدميه، بطبيعة التحديثات الأساسية الجديدة، التي ستترتب على التحديث الجديد، وقال في رسالته للمستخدمين: «تُجري واتس آب تحديثات على الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بها، التحديثات الأساسية تتضمن المزيد من المعلومات عن: خدمة واتساب وكيفية معالجة بياناتك، الطريقة التي تتيح للأنشطة التجارية استخدام الخدمات المستضافة على فيس بوك لتخرين دردشاتهم على واتساب، كيفية الشراكة مع فيس بوك لتقديم عمليات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك».