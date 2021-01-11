كورونا يرفع أسعار شركات الشحن 10 أضعاف

أرجع عدد من المستوردين بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام عالميا 10 أضعاف من قيمتها في كل السلع، بسبب حجز عدد كبير من شركات الأدوية الناقلات لنقل لقاحات كورونا لعدد كبير من الدول، وهو ما انعكس سلبا على ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وقال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن هناك ارتفاع لأسعار الشحن بسبب حجز شركات الأدوية المسبق للناقلات وجميع وسائل اللوجستيات لنقل لقاح كورونا، وهو ما ساهم في زيادة أرباح شركات الشحن العالمية التي ضاعفت من أسعار خدماتها للمتعاملين وهي تقديم مليارات الجرعات من لقاح فيروس كورونا بسرعة وأمان في جميع أنحاء العالم.

وأضاف صقر لـ«الوطن»، أن الشركات الباقية رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الألبان واللحوم بشكل مضاعف، مشيرا إلى أن الركود وتراجع الطلب ساهما في استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وأشار إلى أن ذلك سيؤثر على أسعار السلع الرمضانية وحركة الاستيراد والتصدير بالارتفاع ويقلل من المنافسة.

ومن جانبه، أكد سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين، أن اللحوم المستوردة مستقرة رغم ارتفاع الأسعار عالميا بقيمة 400 دولار في الطن، منوها إلى أن الأسواق لم تستوعب أي زيادة.

وأرجع لجؤ عدد كبير من كبار التجار إلى عمل عروض سعرية وتخفيض هامش الربح للبيع خوفا من انتهاء الصلاحية ما يتسبب في خسائر مالية.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن زيادة الطلب على الشحن الجوي التجاري نتيجة عدم انتظام النقل الجوي العادي أدت إلى ارتفاع أسعار التكلفة.

وأضاف أن مستوردي الأدوية حاليا يواجهون أزمة هي الأكبر من نوعها والتي تتركز في ارتفاع أسعار الشحن الجوي بنسبة تصل 3 أضعاف وخاصة على نقل لقاحات كورونا التي تحتاج إلى تجهيزات معينة.

وتابع أن هناك كثيرا من المستوردين قللوا من الاستيراد بسبب أسعار الشحن الجوي بشكل غير مسبوق.