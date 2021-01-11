البحوث الفلكية: كويكب «NU13» اقترب من الأرض الساعة 11 صباحا

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر يناير الحالي يشهد اقتراب الكويكب «2015 NU13» والذي تم اكتشافه في 12 يوليو 2015، ويبلغ قطره حوالي 394 متراً، وتم تصنيفه على أنه كويكب قريب من الأرض، وهو يدور في مدار بيضاوي حول الشمس حيث يبلغ نصف قطره الأكبر حوالي 273 مليون كم ونقطة حضيض مداره تكون عندما يكون على مسافة حوالي 112 مليون كم ونقطة الأوج عند 435 مليون كم، ويكمل دورته حول الشمس في 904.2 يوماً، بسرعة حوالي 22 كم في الثانية.

الكويكب اقترب من الأرض الساعة 11 بتوقيت القاهرة

وصرح الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، بأن الكويكب كان في أقرب نقطة من الأرض الساعة 11:16 بتوقيت القاهرة يوم السبت 9 يناير 2021، وعلى مسافة 0.038 وحدة فلكية حوالي 5 مليون و 700 ألف كم أي قدر المسافة بين الأرض والقمر 14 مرة ونصف، وهي تعتبر مسافة آمنة جداً وكان لمعانه الظاهري أقل من لمعان بلوتو بمرتين ونصف، ويمكن رؤيته بتليسكوب 14 بوصة أو أكبر، وسيكون الاقتراب التالي في 18 نوفمبر 2025 عند مسافة حوالي 36 مليون كم، والاقتراب الذي يليه في 24 سبتمبر 2030 عند مسافة حوالي 30 مليون كم.

وأكد أن مثل تلك الاقترابات لبعض الكويكبات من الأرض، لا يؤثر تماما حيث أنها جميعها تبعد بمسافات كبيرة جدا تصل لأضعاف المسافة بين الأرض والقمر ولا تشكل أي مصدر لمخاطر على كوكب الأرض الذي نعيش عليه.