توفير 840 فرصة عمل جديدة بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، نجاحها في توفير 840 فرصة عمل لشباب المحافظة من أصحاب المؤهلات المتوسطة والحاصلين على مؤهلات عليا والشهادة الإعدادية وبدون مؤهل، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم، إن الوظائف المتوفرة في مصانع حلويات وشركات سياحة وتصنيع، مناشدة الشباب الراغبين في التقدم للوظائف بالتوجه إلى إدارة بحوث العمالة بديوان عام مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أو مكتب التشغيل التابع لمحل الإقامة للتقدم بالأوراق المطلوبة، وهي صورة من المؤهل الدراسي، وشهادة انهاء الخدمة العسكرية، أو ما يفيد بالإعفاء منها وصور شخصية.

وفي وقت سابق، ناشدت مديرية القوى العاملة بالقليوبية أنه يجب على العمالة غير المنتظمة التقديم فقط عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال جهاز الحاسب الآلي، تتم وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع www.manpower.gov.eg، وبعدها الضغط على أيقونة عمالة غير منتظمة، ثم ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، مع التأكد من ملئ جميع الخانات بشكل صحيح، والضغط على أيقونة «إرسال» والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح.

وأوضحت المديرية أنه يمكن التسجيل أيضاً من خلال الهاتف المحمول، بالدخول على موقع www.manpower.gov.eg/emp-work.html، وبعدها ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، والتأكد من ملئ جميع الخانات كاملة بشكل صحيح، والضغط على أيقونة «إرسال» والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح، ويمكن طباعة النموذج الخاص برد وزارة القوى العاملة.

وأضافت المديرية في بيان لها أنه لا يوجد أى تسجيل لبيانات للعمالة غير المنتظمة فى إدارات المديرية حيث أن التسجيل الكترونى فقط وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار اكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء محافظة القليوبية، مناشداً المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم.