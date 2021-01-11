مفاجأة جديدة في قضية عبير بيبرس: «صفعت زوجها 4 مرات خلال الرقص معه بمكان عام»

حصل «الوطن» على نص محضر تفريغ الهاتف المحمول الخاص بالممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها داخل منزل الزوجية في البساتين بطعنه بزجاجة مكسورة في صدره، مات على أثرها داخل منزل الزوجية.

وتبين من التحريات، أن المتهمة قامت بالتقاط صورة «سيلفي» مع جثمان زوجها عقب الجريمة، قبل أن تستعين بالخادمة الإثيوبية وتطلب منها إزالة آثار الدماء من مكان الجثمان، وادعت أمام والد المجني عليه، أن الوفاة طبيعية ووقعت إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، تبعها سقوطه على الأرض فأُصيب من جراء سقوطه على قطعة زجاح.

التقرير: المتهمة ركلت زوجها بقدمها ولطمته 4 مرات

وأوضح محضر تفريغ الهاتف بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، وجود مقطع فيديو مدته دقيقة و13 ثانية، تقوم فيه المتهمة بالرقص مع المجني عليه، وأثناء ذلك تقوم بركله برجلها أكثر من مرة ثم لطمه على وجهه أكثر من 4 مرات، وسط ضحك من حولهما على المجني عليه والسخرية منه إلى أن ينتهي هذا المقطع.

وكشف محضر فحص الهاتف المحمول، الخاص بالمجني عليها، بعد الدلوف إلى تطبيق «واتساب» بالهاتف، عن وجود محادثة هاتفية بين المتهمة وأخرى تدعى «دودي أختي» وقامت المتهمة بإرسال العديد من العبارات من ضمنها «أنا هولع فيه وفي اللي جابوه، مش هسكت ولو بجريمة قتل، المؤخر مش هسيب منه جنيه إلا على موته».

وتابع التقرير أنه بالدخول إلى معرض الصور «لاحظنا وجود صورتين للمتهمة التقطتها لنفسها (سلفي) مع جثمان المجني عليه، مرتديًا ذات الملابس السابق وصفها في محضر المناظر».

وثبت من تحقيقات النيابة أن المتهمة تعمدت قتل المجني عليه خلال آخر مشاجرة بينهما، وبعد انتهاء النيابة من التحقيقات قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وخلال ظهر اليوم صدر قرارًا من محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة 24 يناير الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمة بتهمة القتل العمد لزوجها.