توقف شركة «الحديد والصلب» بعد نحو 70 عاما من العطاء

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، تصفية شركة الحديد والصلب بعد تأسيسها عام 1954.

وقال علي عبد المحسن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب لـ«الوطن»، إن الجمعية العامة للشركة هي صاحبة قرار التصفية، مؤكدا أن هذا قرار جمعية عامة وليس لنا دخل فيه.

وقال مصدر مسؤول بشركة الحديد والصلب، إن الجمعية العامة قررت منذ قليل تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، مشيرًا إلى أن سبب تصفية الشركة هو ارتفاع الخسائر، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.

ووفقا لبيانات شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية قيمت قطعتي أرض بمساحة 595 فدانًا بقيمة 1.2 مليار جنيه فى إطار تسوية مديوينات متراكمة.

وقالت الحديد والصلب في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأسبوع الماضي، إن هذه الأرض يحصل عليها بنك مصر، وشركة إيجاس للغازات الطبيعية، مقابل سداد جزء كبير من المديونيات.

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي يونيو 2019.

ووقعت الحديد والصلب في فبراير الماضي اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة فى 20 فبراير الماضي، إنها قيمت قطعتي أرض مملوكة لسداد تلك المديونية وجار الترتيب لها.

كما وقعت في وقت سابق اتفاق النصف المتبقي من تسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.